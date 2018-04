Anzeige

Lenningen (pol) Die Radlerin war aus noch ungeklärter Ursache gegen 13.50 Uhr alleinbeteiligt nach rechts vom Weg abgekommen und in einen angrenzenden Acker gestürzt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst nahm sich der 66-Jährigen an und brachte sie zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Sachschaden entstand nicht. (fn)