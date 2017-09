Anzeige

Wendlingen (pol) - Zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pedelec-Fahrer ist es am Samstag gegen 9.20 Uhr an der Einfahrt von der Heinrich-Otto-Straße in die Bahnhofstraße gekommen.

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Heinrich-Otto-Straße und wollte im Anschluss über die Auffahrtsrampe in die Bahnhofstraße in Richtung Köngen einfahren. Hierbei übersah er jedoch einen 50-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Köngen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zu einem leichten Kontakt zwischen Lkw und Pedelec, wodurch der 50-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme wurde beim 49-jährigen Lkw-Fahrer leichter Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Am Pedelec entstand laut Polizei geringer Schaden.