Dettingen unter Teck (pol) - Am frühen Sonntagmorgen ist ein Pedelec-Fahrer im Burghof schwer verunglückt, wie die Polizei berichtet. Der aus Kirchheim stammende 45-jährige Fahrer des Pedelec fuhr um 3.15 Uhr vom Burghof in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe von Gebäude Nummer 19 übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Suzuki und kollidierte mit dessen Fahrzeugheck. Hierbei prallte er mit seinem Kopf gegen die Dachkante des Fahrzeugs und zog sich, da er keinen Helm trug, schwere Kopfverletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem gestürzten Pedelec-Fahrer fest, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der schwer verletzte Radler wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Stuttgart zur stationären Behandlung gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.000 Euro.