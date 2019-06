Plochingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Bruckenwasen geführt. Eine 42-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Audi die Ausfahrt einer Tiefgarage Im Bruckenwasen, um auf die K 1211 einzufahren. An einem querenden Verbindungsweg, wenige Meter vor der Kreisstraße, übersah sie einen von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Der vorfahrtsberechtigte 39-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, prallte gegen den Audi und kam zu Fall. Der Radler zog sich bei dem Sturz nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.