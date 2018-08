Anzeige

Dettingen/Teck (pol) Schwere Verletzungen hat sich ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer zugezogen, der am Montagabend, gegen 19.40 Uhr in der Straße Nachtobel zu Fall gekommen ist. Dritte waren am Unfall nicht beteiligt, wie die Polizei angibt. Der Senior musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Einen Fahrradhelm hatte er nicht getragen.