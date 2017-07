Esslingen (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen, kurz vor sieben Uhr, an der Einmündung Zeppelinstraße und Sirnauer Brücke ereignet hat. Ein 43-jähriger Esslinger war, so gibt die Polizei an, mit seinem Auto auf der Zeppelinstraße in Richtung Sirnauer Brücke unterwegs. An der Einmündung übersah er einen auf dem Radweg von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Radler stürzte dabei auf die Fahrbahn und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Er konnte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt knapp 2.000 Euro beziffert.

