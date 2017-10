Anzeige

Esslingen (pol) - Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr ist ein 83-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Hertfelder Straße bergaufwärts in Richtung Rüdern gefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Kurz nach der Einmündung zum Weidenweg wollte er, laut Polizei, nach rechts auf einen Parkplatz einfahren. Während des Abbiegevorganges verwechselte der Autofahrer die Pedale an seinem Automatikfahrzeug, woraufhin der PKW unsanft an einer Begrenzungsmauer zum Stehen kam. Durch den Aufprall erlitt die 78-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der verunfallte PKW musste durch ein Abschleppfahrzeug geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.