Plochingen (pol) - Ein alkoholisierter 35-Jähriger hat am Mittwochnachmittag zunächst Passanten in der Plochinger Innenstadt angepöbelt und später bei Widerstandshandlungen einen Polizeibeamten leicht verletzt. Der polizeibekannte Mann war laut der Polizei bereits gegen 16.30 Uhr durch aggressives Betteln in der Innenstadt aufgefallen. Nachdem ihm ein Platzverweis erteilt wurde, entfernte er sich zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück und begann, Passanten anzuspucken, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Bei seiner Durchsuchung auf dem Polizeirevier Esslingen attackierte er die eingesetzten Beamten und verletzte einen von ihnen leicht an der Hand. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.