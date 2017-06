Kirchheim (pol) - Laut Polizei hat ein einschlägig polizeibekannter 35-Jähriger am Pfingstmontag gegen 13.45 Uhr in einer Tankstelle einen Diebstahl begangen und ist anschließend geflüchtet. Gegen ihn wird wegen Diebstahls, versuchter Körperverltzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach Polizeiangaben konnte eine Streife den Tatverdächtigen in stark betrunkenem Zustand auf dem Gaiserplatz antreffen. Er belästigte gerade Passanten und verhielt sich den Polizisten gegenüber äußerst unkooperativ, weshalb ihm ein Platzverweis erteilt werden musste. Diesem kam er nur widerwillig nach und kehrte, als die Streife die Örtlichkeit wieder verlassen hatte, erneut zurück. Die Pöbeleien und Belästigungen setzten sich fort, sodass die Beamten erneut anrücken mussten. Da sich der gewaltbereite Mann nicht beruhigen ließ und mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.

Hierbei widersetzte er sich massiv, schlug und trat nach den Beamten und konnte nur mit erheblichem Aufwand überwältigt und ruhig gestellt werden. Sein äußerst aggressives Verhalten setzte sich auch auf der Dienststelle fort. Nach Erhebung einer Blutprobe verbrachte er auf richterliche Anordnung die restlichen Stunden bis zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kirchheim. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte und auch der 35-Jährige leicht verletzt.