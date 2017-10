Anzeige

Neuhausen (pol) - Nach Angaben der Polizei ist es am frühen Sonntag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen gekommen. Gegen 01:00 Uhr standen sich die beiden Personengruppen am Alten Bahnhof gegenüber, wobei eine Gruppe in der Nähe eine Party gefeiert hatte. Der lautstarke Streit ging plötzlich in eine Prügelei über. Insgesamtwurden durch die Polizei vier Leichtverletzte gezählt, welche jedoch auf eine medizinische Versorgung verzichteten. Ferner wurde bei der Auseinandersetzung ein daneben parkender Pkw beschädigt. Durch die Polizei wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. Ein junger Mann kümmerte sich jedoch nicht um die ergangene Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen, woraufhin dieser in Gewahrsam genommen werden musste. Zur Schlichtung des Streits und Klärung des Sachverhaltes waren mehrere Streifenwagenbesatzungen erforderlich. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.