Ostfildern (pol) Ein 59 Jahre alter Bauarbeiter hat am Montagmorgen bei einem Arbeitsunfall in der Nellinger Parksiedlung Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitten. Der Mann war gegen 7.50 Uhr auf einem Rohbau in der Karlsbader Straße tätig, als ihn eine Fassadenschalung am Oberkörper traf, wie die Polizei berichtet.

Das mehrere hundert Kilogramm schwere Bauelement war an einem Kran angehängt. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte in eine Klinik eingeliefert.

Spezialisten des Sachbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ein Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts des Landratsamts war ebenfalls vor Ort.