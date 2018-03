Anzeige

Esslingen, 20./21.08.2013, Paracelsusbrunnen beschädigt



Im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 08.30 Uhr wurde der Paracelsusbrunnen am Athleteneck im Unteren Metzgerbach auf derzeit noch unbekannte Weise beschädigt. Möglicherweise ist ein größeres Fahrzeug dagegen gefahren. Der zirka 4 Meter hohe Brunnen ist in Schräglage geraten und weist mehrere Einrisse in der Verkleidung auf. Seitens der Stadt Esslingen wird der Sachschaden an dem Brunnen aus Bronzeguss auf etwa 80 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0711 3990-0 zu melden.

Filderstadt, 20./21.08.2013, Baum auf Schulhof abgesägt



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte auf dem Schulhof des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Sielmingen eine zirka acht Meter hohe Gleditsie abgesägt. Der Baumstamm hat einen Umfang von 39 Zentimetern. Die Stadt Filderstadt beziffert den angerichteten Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711 7091-0 entgegen.







Plochingen, 21.08.2013, 11.30 Uhr, 74-Jährige beim Einkaufen bestohlen



In einem unbeobachteten Moment wurde eine 74-Jährige am Mittwochvormittag während ihres Einkaufs in einem Discountmarkt in der Kronenstraße bestohlen. Ihr schwarzer Kunstledergeldbeutel mit 350 Euro Bargeld hatte sich in einer Tasche im Einkaufswagen befunden.







Filderstadt, 21.08.2013, 16.20 Uhr, Porsche im Wert von 90 000 Euro entwendet



Während der Mitarbeiter eines Autohauses in Bernhausen am Mittwochnachmittag einen Porsche im Hofraum reinigte betrat ein bislang unbekannter Mann das Gelände. Der Unbekannte setzte sich in den schwarzen Porsche Cayenne und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Obwohl die Mitarbeiter den Diebstahl sofort bemerkten und die Verfolgung aufnahmen kann nicht gesagt werden in welche Richtung der Täter davonfuhr. An dem gestohlenen Fahrzeug im Wert von etwa 90 000 Euro sind die Kennzeichen BB-XL 40 angebracht. Der Dieb ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 180 cm groß und dünn. Er hat blonde Haare und trug eine gestreifte Short sowie ein graues T-Shirt.



Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711 7091-3 um Hinweise nach dem Verbleib des Porsche oder des gesuchten Täters.







Leinfelden-Echterdingen, 21.08.2013, 08.30 Uhr, Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt



Aufgrund der blendenden Sonne hat ein 40-Jähriger Autofahrer in Echterdingen am Mittwochmorgen eine 52-jährige Fußgängerin zu spät gesehen und sie angefahren. Die Frau musste mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Mann war mit seinem Mercedes aus Richtung Steinenbronn kommend auf der Hauptstraße unterwegs. Die Frau überquerte den Fußgängerüberweg in Höhe des Gebäudes Nummer 73 aus der Sicht des Autofahrers von rechts nach links. Die Vollbremsung des Mercedesfahrers kam zu spät. Die Frau wurde erfasst und stürzte von der Motorhaube auf die Fahrbahn.







Bissingen, 20./21.08.2013, Pedelec gestohlen



Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Hofraum eines Gebäudes in der Oberen Straße ein fünfzehn Jahre altes Mountainbike und ein zwei Jahre altes silberfarbenes Damen-Pedelec der Marke KTM entwendet. Der Neupreis des Pedelecs betrug zirka 2000 Euro. Das Mountainbike wurde zwischenzeitlich von der Polizei am Ortseingang Weilheim auf einem Feld an der Bissinger Straße aufgefunden und an den Eigentümer zurückgegeben. Der Polizeiposten Weilheim nimmt unter Telefon 07023 90052-0 Hinweise entgegen.







Kirchheim, 21.08.2013, 07.50 Uhr, 72-Jähriger mit Leichtmofa gestürzt und schwer verletzt



Vermutlich infolge Materialermüdung brach während der Fahrt an einem 23 Jahre alten Leichtmofa der linke Gabelholm. Der 72-jährige Fahrer stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Unfall ereignete sich auf dem Rad-/Gehweg der Dettinger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Für Fahrer des betroffenen Leichtmofas Hercules Saxonette besteht keine Helmpflicht. Der 72-Jährige hatte dennoch einen Schutzhelm getragen. Dieser entsprach jedoch nicht der EU-Norm.