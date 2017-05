Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Samstag kurz nach 20 Uhr sind in der Humboldtstraße mehrere nebeneinander stehende Papiermülltonnen ausgebrannt. Nach ersten Ermittlungen wurden diese vorsätzlich in Brand gesetzt. Während zwei Tonnen vollständig ausbrannten, wurde eine Dritte durch die vorherrschende Hitze beschädigt. Auch ein angrenzender Holzzaun wurde laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Anzeige