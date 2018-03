Anzeige

Wendlingen (pol)Unbekannte haben laut Polizeiangaben eine Palettengabel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Baustelle in der Heinrich-Otto-Straße gestohlen. Zwischen 18 Uhr abends und sieben Uhr morgens lösten sie an einem dort abgestellten Radlader die hydraulische Geräteverriegelung und montierten die Gabel ab. Der Wert des Gerätes wird auf etwa 2 500 Euro beziffert. Zum Abtransport der Palettengabel, die ein Gewicht von etwa 300 Kilogramm hat, dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in dieser Nacht dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07024/92099-0 zu melden.