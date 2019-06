Nürtingen (pol)Ein Pakettransporter ist am Mittwochnachmittag in Nürtingen in Brand geraten. Der Fahrer stellte gerade ein Paket im Drosselweg zu, als er die Flammen im Fahrzeugt bemerkte. Die Feuerwehren Nürtingen und Neckarhausen rückten mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an. Dennoch konnten sie nicht verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte. Durch die Hitzeentwicklung wurden der Asphalt und drei angrenzende Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt und schätzt den Gesamtschaden auf 60.000 Euro.