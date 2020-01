Owen (pol)Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der L 1210 verletzt worden. Eine 51-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei kurz vor 6.30 Uhr mit ihrem VW Polo die Landesstraße von Owen herkommend in Richtung Beuren. Kurz nach Ortsausgang von Owen beschleunigte sie mit ihrem Fahrzeug, als ein Fuchs vor ihrem Fahrzeug über die Straße rannte. Die Frau bremste daraufhin ab. Eine nachfolgende 26 Jahre alte VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Polo auf den Golf auf. Die beiden Verletzten mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.