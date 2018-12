Anzeige

Owen (pol)Mehreren Anwohner und Verkehrsteilnehmern fiel am Samstagmittag gegen 13.40 Uhr unterhalb der Burg Teck im Bereich des Parkplatzes Hohenbol weißer Rauch auf, der aus einem Baum aufstieg, sagt die Polizei. Es stellte sich heraus, dass neben der Fahrbahn in einem Hang eine Feuerstelle eingerichtet war, welche vermutlich durch den starken Wind wieder angefacht worden ist. Dabei ist ein Baum in Brand geraten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Owen kam mit einem Fahrzeug und 9 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der zeitnahen Mitteilungen der Anwohner und das schnelle sowie umsichtige Handeln der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert werden.