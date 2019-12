Owen (pol)Schmuck von noch unbekanntem Wert hat ein Unbekannter erbeutet, der am Montag in

eine Wohnung im Rebenweg eingebrochen ist, so die Polizei. Zwischen 11.45 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über den Wintergarten gewaltsam Zutritt zu den Räumen, in denen er im Anschluss nahezu sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlte. Ersten Ermittlungen zufolge stieß er dabei auf den Schmuck, mit dem er das Weite suchte. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.