Anzeige

Owen (pol)Ein Schaden von knapp 5.000 Euro ist die Folge eines riskanten Überholmanövers am Montagnachmittag auf der K 1243/Tiefenbachstraße. Ein 76 Jahre alter Fahrer eines Schülertransportes war gegen 15.45 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Kreisstraße von Nürtingen in Richtung Owen unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Abfahrt zur Deponie Blumentobel wurde er zunächst von einem Pkw überholt. Wenig später überholte ein 31-Jähriger mit seinem VW Golf ebenfalls den Transit, obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt bereits ein Audi entgegenkam. Um eine drohende Kollision mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, zog der Golf-Fahrer unmittelbar vor dem Ford wieder auf die rechte Spur und touchierte dabei den Transporter. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch die vier im Ford mitfahrenden Schüler blieben unversehrt. Der Fahrer des ordnungsgemäß entgegenkommenden, dunklen Audi mit Reutlinger Kennzeichen kam laut Polizeibericht zur Unfallstelle zurück und bot an, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Leider hinterließ er keinerlei Personalien, weshalb das Polizeirevier Kirchheim den etwa 50 bis 60 Jahre alten Fahrer bittet, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden.