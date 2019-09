Owen (pol)Bei der leichten Kollision zweier Pedelec ist am Sonntagmittag laut Polizei eine 79-Jährige zu Fall gekommen und dabei schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr befuhr die Seniorin den Radweg zwischen der Schleifmühlestraße und der Straße In der Braike. Vor ihr fuhr, ebenfalls auf einem Pedelec, ein 80 Jahre alter Mann. Im Bereich einer Weggabelung wollte die 79-Jährige überholen und touchierte dabei mit ihrem Vorderrad das Hinterrad des 80-Jährigen. Anschließend verlor sie das Gleichgewicht, kam zu Fall und verletzte sich schwer am Arm. Ein Rettungswagen brachte die Gestürzte ins Krankenhaus.