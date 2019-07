Owen (pol) Eine Vorfahrtsverletzung dürfte, laut Polizei, die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Dienstagabend auf der Beurener Straße/L1210 auf Höhe der Zufahrt Bellerhof ereignet hat. Ein 69-Jähriger wollte gegen 18.50 Uhr mit seinem Auto von einem Feldweg gegenüber der Zufahrt Bellerhof nach rechts in die Landesstraße in Richtung Beuren einbiegen.

Dabei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen Motorradfahrer. Der Biker hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren und prallte mit großer Wucht seitlich gegen die Front des Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf gedreht, der Biker über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn geschleudert. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden mussten.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 22 Uhr komplett gesperrt werden.