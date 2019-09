Owen (pol)Noch unklar ist die Ursache eines Brandes in einer Firma in der Straße In der Braike am späten Sonntagabend. Ein Mitarbeiter bemerkte laut Polizei gegen 22.10 Uhr einen Defekt an der Klimaanlage und kurz darauf Brandgeruch in der Produktionshalle. Bei der Suche nach der Ursache entdeckte er, dass der Klimaschrank der Anlage in Flammen stand, alarmierte die Feuerwehr und begann mit Löscharbeiten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten anrückte, belüftete anschließend die Produktionsräume. Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.