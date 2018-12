Anzeige

Owen (pol)Seinen Führerschein musste ein betrunkener Autofahrer am Mittwochabend abgeben, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eine 24-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Wagen um 18.20 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Dettingen unterwegs. Da sie nach rechts zu einem Bäcker abbiegen wollte, verringerte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 32 Jahre alter Autofahrer bemerkte dies zu spät und krachte nahezu ungebremst auf das Fahrzeug der Frau. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten eine starke Alkoholfahne bei dem Mann. Ein Test ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde die Fahrerlaubnis einbehalten.