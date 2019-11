Owen (pol)Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Am alten Berg eingebrochen ist. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Einbrecher zwischen 19 Uhr und 22 Uhr ein Kellerfenster auf und gelangte so ins Haus. Dort durchwühlte er in allen Räumen die Schränke, wobei er nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen kleineren Bargeldbetrag stieß, den er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.