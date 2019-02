Anzeige

Owen (pol)Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in der Neue Straße in Esslingen ist ein 30-Jähriger am Freitagmorgen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 52-jähriger Lkw-Fahrer zwei Container auf Stützen abgestellt. Beim anschließenden Rangieren mit seinem Fahrzeug übersah er den Arbeiter, der sich bei den Containern aufhielt. Der 30-Jährige wurde zwischen dem Anhänger und einem der Container eingeklemmt und nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.