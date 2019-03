Owen (pol)Lebensgefährlich verletzt worden ist ein 46 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall in Owen am Donnerstagmittag. Laut Polizeiangaben räumte der Arbeiter gegen 15.44 Uhr In der Braike Stahlplatten vom Gehweg. Dabei unterstützte ihn ein 57-jähriger Maschinenführer mit seinem Bagger.

Nachdem der Baggerfahrer mit einer Stahlplatte losfahren wollte, geriet der Arbeiter unter ein Vorderrad und wurde überrollt. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort, wurde er von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zur Ermittlung der Unfallursache hat das Verkehrskommissariat Esslingen einen Sachverständigen hinzugezogen.