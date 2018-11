Anzeige

Owen (pol)Schwerste Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen im Tiefenbachtal erlitten. Der 21-Jährige war laut der Polizei mit einer Mercedes A-Klasse kurz nach 6.30 Uhr auf der K 1243 von Owen kommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Weil er nicht angeschnallt war, wurde der junge Mann aus dem Schiebedach seines Autos geschleudert. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An der 18 Jahre alten A-Klasse entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mercedes musste geborgen werden. Zur Klärung der Unfallursache bittet die Verkehrspolizei Esslingen mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 mit ihnen in Verbindung zu setzen.