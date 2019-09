Ostfildern (pol)Mindestens drei geparkte Wohnwagenanhänger sind laut Polizei in der Zeit zwischen Sonntag, 08.09.2019 und Samstag, 21.09.2019, beschädigt worden. Alle Anhänger waren im Industriegebiet in Ruit in der Gehringstraße abgestellt. Es wurden jeweils die Reifen zerstochen.