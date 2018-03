Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) - Aufgrund von missachteter Vorfahrtsregeln, kam es am Freitagmittag zu einem Unfall an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße und Robert-Bosch-Straße. Eine aus Ostfildern stammende 31-jährige Fahrerin war um kurz nach zwölf Uhr mit ihrer Mercedes B-Klasse auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Denkendorfer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße fuhr sie ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Ein von rechts kommender und damit vorfahrtsberechtigter 49-jähriger Volvo-Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacherin und ihre beiden vier und sieben Jahre alten Kinder unverletzt blieben, wurden der Volvo-Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden. Polizeiangaben zufolge wird der Schaden auf insgesamt knapp 13.000 Euro beziffert. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren vorsorglich die Feuerwehr Ostfildern mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, sowie ein Notarzt und zwei Rettungswagen angerückt. (cw)