Anzeige

Ostfildern-Ruit (pol)Ein 57-Jähriger hielt sich am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Stuttgarter Straße in Ostfildern-Ruit auf und unterhielt sich mit vier Personen, die er kurz davor kennengelernt hatte. Der 57-Jährige hatte seinen VW Golf Sportsvan auf dem Tankstellengelände abgestellt. In einem unbeobachteten Moment stiegen die vier Männer in den Wagen des 57-Jährigen und flüchteten mit dem Fahrzeug in eine unbekannte Richtung. Der graue VW Golf Sportsvan hat eine Stuttgarter Zulassung. Bei mindestens zwei der vier Täter handelte es sich offenbar um dunkelhäutige Personen. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt erbeten.