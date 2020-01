Ostfildern (pol)Über eine aufgehebelte Terrassentür ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstag, 12.15 Uhr, und Sonntag, zwölf Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Plochinger Straße in Ruit eingedrungen. In der Erdgeschosswohnung fiel dem Täter etwas Münzgeld in die Hände. Der hinterlassene Schaden kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Er dürfte den Wert des Diebesguts jedoch deutlich übersteigen.