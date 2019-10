Ostfildern: Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Supermarkt in Haft

Der 23-jährige Deutsche bereits wegen Drogen- und Gewaltdelikten aufgefallen

Der Mann, der in Verdacht steht, am Abend des 19. August 2019 einen Supermarkt in Ruit überfallen zu haben, ist erneut festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft.