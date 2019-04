Ostfildern (pol)Zwischen Donnerstag, 11. April, und Donnerstag, 18. April, ist aus einer Gemeinschaftstiefgarage in der Edith-Stein/Helene-Lange-Straße ein Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet worden. Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben kürzlich komplett restauriert und in diesem Zuge auch mit beiger Farbe frisch lackiert worden. Auffällig sind die schwarze Sitzbank und Felgen aus Edelstahl. Am Fahrzeug war noch das abgelaufene Versicherungskennzeichen ULF876 aus dem Versicherungsjahr 2018 angebracht. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei 3000 Euro. Hinweise zum Verbleib des Kleinkraftrades werden an das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 erbeten.