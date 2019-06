Ostfildern (pol)Nach einem schwarz-grünen Elektroroller der Marke El-Moto, Typ HR2, mit dem Versicherungskennzeichen 853 VOL fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der Elektroroller war laut der Polizei am Sonntag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in der Bonhoeffer Straße im Bereich des Trendsportfeldes Scharnhauser Park auf noch ungeklärte Art und Weise gestohlen worden. Der Wert des Rollers wird mit etwa 4000 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 oder jede andere Polizeidienststelle.