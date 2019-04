Ein Hund wie dieser fiel in Rheinau einen anderen Hund an.

Ostfildern (pol)Eine 41-jährige Fahrerin eines Renault ist am Donnerstag um 19.40 Uhr auf der L1202 von Neuhausen in Richtung Ostfildern-Nellingen gefahren, als plötzlich ein freilaufender Schäferhund die Fahrbahn überquerte. Die Renault-Fahrerin bremste nach Angaben der Polizei deshalb stark ab. Die nachfolgende 20-jährige Fahrerin eines VW-Busses erkannte dies zu spät und prallte trotz ebenfalls eingeleiteter Vollbremsung dem Renault ins Heck. Die 30-jährige Beifahrerin im Renault sowie deren auf dem Rücksitz in einem Kindersitz untergebrachtes drei Jahre altes Kind erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.