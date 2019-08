Ostfildern-Ruit (pol)Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 37-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Waldheimstraße ereignet hat. Gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil aus der Wohnung des Mannes überlaute Musik zu hören war. Beim Eintreffen der Streifen stand der Mann laut der Polizei am Fenster und bedrohte die Beamten. Wenig später kam er dann vor die Türe, wobei er ein Messer mit sich führte, dass er auch auf Aufforderung nicht ablegen wollte. Anschließend kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 37-Jährige und zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und fortlaufend die Polizeibeamten, sowie später auch die Ärztin massiv beschimpfte und beleidigte, wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik eingeliefert.