Ostfildern-Ruit (pol)Eine kurze Unachtsamkeit eines 18 Jahre alten Audi-Fahrers am Dienstagmorgen war die Ursache für einen Verkehrsunfall im Industriegebiet in Ruit mit etwa 8000 Euro Schaden. Der Fahranfänger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr auf der Brunnwiesenstraße in Richtung Riedstraße.

An der Senefelderstraße übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten BMW einer 43-Jährigen und beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.