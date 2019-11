Ostfildern (pol)Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in Nellingen ereignet hat, mussten zwei Beteiligte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem VW up! gegen 6.10 Uhr auf der L 1192 in Richtung Neuhausen unterwegs und fuhr trotz Rot zeigender Ampel in den Einmündungsbereich mit der Robert-Bosch-Straße ein. Dort kollidierte der VW mit dem von rechts kommenden Golf eines 25-Jährigen, der auf die Landesstraße in Richtung Esslingen einbog. Die Unfallverursacherin zog sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand schwere, der Golf-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit circa 8.000 Euro an.