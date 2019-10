Ostfildern (pol)Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 55-jähriger Roller-Fahrer am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Oberen Haldenweg. Laut Polizei war eine 22-Jährige gegen 16.15 Uhr mit ihrem VW Polo auf dem Oberen Haldenweg in Richtung Kemnat unterwegs. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verpasste die ortsunkundige Fahrerin eine Straße, hielt an und setzte zurück. Dabei übersah sie den hinter ihrem Wagen stehend Rollerfahrer und touchierte ihn so, dass dieser stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Biker nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 1.500 Euro geschätzt.