Ostfildern-Kemnat (pol)Nach Angaben der Polizei ist bei einer Kollision mit einem Pkw am Freitag, gegen 11.20 Uhr, in der Heumadener Straße ein 66-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Eine 25-Jährige Mazda-Fahrerin wollte aus der Württemberger Straße kommend nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen und hielt an der Einmündung zunächst an. Als aus Ortsmitte ein Transporter heranfuhr und rechts blinkte, um seinerseits in die Württemberger Straße abzubiegen, fuhr die junge Frau los. Darauf kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer, der hinter dem abbiegenden Transporter der Heumadener Straße weiter geradeaus in Richtung Ruit folgte. Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung eine Klinik gebracht. Sein Roller wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt.