Anzeige

Ostfildern(sdmg)Im Parkhaus eines Einkaufszentrums in Ostfildern geriet am Donnerstagabend ein abgestellter Pkw in Brand. Die Feuerwehr Ostfildern, die mit mehreren Fahrzeugen zur Brandbekämpfung anrückte, hatte das Feuer rasch gelöscht, wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ostfildern, Gerhard Hanekamm, mitteilte. Zur Absicherung war auch ein Rettungswagen des DRK vor Ort. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.