Ostfildern-Nellingen (pol) Wegen einer brennenden Mülltonne sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Mittwoch kurz vor 23.30 Uhr in die Seeanlagen ausgerückt. Unbekannte hatten dort nach Angaben der Polizei im Bereich der nahen Gemeinschaftsschule die Papiertonne vorsätzlich angezündet und in die Anlagen befördert. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften angerückt war, löschte das Feuer. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf mehrere Jugendliche nach, die sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Tatort aufgehalten haben sollen.