Ostfildern-Nellingen (pol)Am Samstag gegen 10.45 Uhr ist es in Nellingen zu einer Unfallflucht gekommen, bei der der Verursacher einen Schaden in Höhe von 5000 Euro angerichtet und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr nach Angaben der Polizei mit einem größeren Transporter und einem angehängten Autotransportanhänger die Schwarze Breite und bog nach rechts in die Johann-Sebastian-Bach-Straße ab.

Beim Abbiegevorgang beschädigte er mit dem Anhänger zunächst ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und anschließend einen davor geparkten Pkw. Obwohl der Verursacher den Unfall bemerkt haben muss, entfernte er sich ohne anzuhalten. Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 0711/70913 melden können.