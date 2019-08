Ostfildern-Nellingen (pol)Im Laufe des Wochenendes zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, ist ein Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise in die Räume eines Gymnasiums in der Straße In den Anlagen eingedrungen. Dort schlug er nach Angaben der Polizei eine Glasscheibe zum Sekretariat ein, entwendete aber nichts. Auch in einen auf dem Schulhof abgestellten Baucontainer drang der Unbekannte nach dem Entriegeln eines Fensters ein und durchsuchte das Mobiliar. Beute machte er auch hier nicht. Der hinterlassene Schaden im Gebäude dürfte 1000 Euro betragen.

Erst vor einer Woche hatte es einen Einbruch in ein Nellinger Gymnasium gegeben. Der Täter war durch sein brachiales Vorgehen aufgefallen.