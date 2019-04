Ostfildern-Nellingen (pol) Das Polizeirevier Filderstadt fahndet nach einem weißen oder silbernen Mittelklassewagen, der an der rechten Fahrzeugfront erheblich beschädigt sein dürfte. Der Wagen war am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Otto-Schuster-Straße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf Höhe der Hausnummer fünf zu weit nach rechts. Dort knallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen in einer Parkbucht am Fahrbahnrand geparkten Renault. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Renault um mehr als einen Meter nach vorne und auf einen BMW aufgeschoben wurde. Ohne sich um den Schaden, der auf knapp 5.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern, flüchte der Unfallverursacher.

Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen und bittet um Hinweise.