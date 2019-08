Ostfildern (pol)Ein größerer Müllbehälter aus Kunststoff ist am späten Donnerstagabend in Nellingen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte das Feuer in der Straße In den Anlagen kurz vor 23.30 Uhr und wählte den Notruf. Da die Tonne nur mit einer geringen Menge Abfall befüllt war, war es lediglich zu einer kleineren Flammenentwicklung gekommen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Behälter somit rasch ablöschen. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.