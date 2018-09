Anzeige

Ostfildern (pol)Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Kemnat erlitten. Ein 47-jähriger Citroen-Fahrer war um 16 Uhr trotz durchgezogener Linie von der Reutlinger Straße nach links in die Panoramastraße abgebogen. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 50-jährigen Krad-Fahrer. Durch den Sturz auf die Fahrbahn zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Sein Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es musste von einem Abschleppwagen abgeholt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Aussagen der Polizei auf zirka 8.000 Euro.