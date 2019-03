Ostfildern (ES)Ein Mercedes-Fahrer hat am Samstagnachmittag in Scharnhausen einen Klein-Lkw angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Unfallverursacher gegen 15.35 Uhr auf der Ruiter Straße in Fahrtrichtung Ruit unterwegs. Dort stand ein Klein-Lkw am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Als Fahrzeuge entgegen kamen, wollte der Mercedes-Fahrer hinter dem geparkten Lkw einscheren, fuhr dabei jedoch in das Heck des geparkten Fahrzeugs. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher in Richtung Ruit weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro zu kümmern.

Bei dem silberfarbenen Mercedes-Benz soll es sich um eine V-Klasse vermutlich mit BB-Zulassungskennzeichen gehandelt haben. Der Pkw müsste im Frontbereich stark beschädigt sein. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0711/70913.