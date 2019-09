Ostfildern (pol)Ein Mann hat sich am Samstagnachmittag laut Polizei vor kleinen Mädchen selbst befriedigt. Die sechs und acht Jahre alten Mädchen befanden sich um 16.30 Uhr im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Claude-Dornier-Straße im Scharnhauser Park zum Spielen. In einigen Metern Entfernung entdeckten die beiden Kinder an einer Grillstelle einen bislang unbekannten Mann, der die Hose bis zu den Knien heruntergelassen hatte und onanierte. Nach einiger Zeit hätte sich der Unbekannte aus dem Garten entfernt. Die Kinder erzählten am Sonntag ihren Eltern von dem Vorfall, die daraufhin bei der Polizei Anzeige erstatteten. Von dem Mann liegt keine konkrete Personenbeschreibung vor.