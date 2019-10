Ostfildern (pol)Die Kriminalpolizei Esslingen bittet nach einem Raubdelikt, das sich am Montagnachmittag im Hohenemsweg im Scharnhauser Park ereignet hat, um Zeugenhinweise. Laut Polizei klingelte ein maskierter Mann an der Wohnungstür eines 71-Jährigen und bedrohte diesen mit einem Werkzeug. Außerdem verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen und raubte anschließend Bargeld und ein Mobiltelefon. Das Opfer trug von der Tat leichte Verletzungen davon und musste in einer Klinik behandelt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge flüchtete der Gesuchte mit einem auffällig orangefarbenen Fahrrad und stieg wohl gegen 18.05 Uhr an der U-Bahnhaltestelle "Scharnhauser Park" in die U7 ein, die er wenige Minuten später an der Haltestelle "Technische Akademie" wieder verließ. Der Täter ist zirka 1,80 Meter groß, von athletischer Figur, hat eine weiße, sehr helle Hautfarbe sowie ein schmales Gesicht und sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er einen blonden Irokesenhaarschnitt, der nach hinten zu einem Zopf geflochten war. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Kapuzenpullover. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/7091-3.